Giordania: Italia consegna 320 kg di componenti per protesi

(ANSAmed) - ROMA, 18 SET - Il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale ha consegnato 320 chilogrammi di componenti per protesi al centro 'Paola Biocca' di Amman. Ne dà notizia l'ambasciata d'Italia in Giordania. Il centro, sostenuto dalle organizzazioni 'Campagna italiana contro le mine' e 'You Able' assiste gratuitamente pazienti in stato di indigenza che necessitano di protesi, senza alcuna discriminazione di età, genere e nazionalità.



Il materiale è stato consegnato alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia, Luciano Pezzotti che ha dichiarato: "Siamo lieti che le protesi che abbiamo consegnato oggi contribuiranno ad alleviare le sofferenze delle persone bisognose in Giordania".



Il centro protesico di Amman è dedicato a Paola Biocca, portavoce del World Food Programme, scomparsa il 12 novembre 1999 nel corso di una missione umanitaria in Kosovo. Biocca ha lavorato per Amnesty International, Greenpeace e per la Campagna Italiana Contro le Mine. Con il romanzo "Buio a Gerusalemme" ha vinto il premio letterario Calvino. (ANSAmed).





