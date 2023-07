Migranti: naufragio al largo Marocco, almeno 20 dispersi

RABAT - Una barca con a bordo oltre 60 migranti è affondata a 300 metri dalla costa di Dakhla, in Marocco, di fronte alle Canarie. Lo riferisce il quotidiano Assabah. Il mare con onde alte più di due metri non ha lasciato scampo a chi non era capace di nuotare: una quarantina di migranti si è salvato, mentre altri 20 risultano dispersi. Sette i cadaveri recuperati finora dagli stessi sopravvissuti e portati a riva. I migranti sono quasi tutti marocchini originari della provincia di Kenitra, a qualche chilometro da Rabat, e stavano cercando di raggiungere la Spagna.