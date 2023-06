Sale a 79 morti il bilancio del naufragio a sud del Peloponneso

ATENE - Sale a 79 il numero dei corpi di migranti rivenuti dalla Guardia costiera greca a seguito del naufragio di un peschereccio a sud-ovest del Peloponneso.



Finora le persone tratte in salvo sono 104. Finora 14 migranti sono stati trasferiti all'ospedale di Kalamata.



Il peschereccio era salpato da Tobruch, in Libia, ed era diretto in Italia, secondo le prime informazioni raccolte dalla Guardia costiera. Verso le 16 ora locale è attesa sul luogo la presidente della Repubblica greca Katerina Sakellaropoulou.