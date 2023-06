Naufragio Grecia, governatore: 'In 750 su peschereccio'

ATENE - "Secondo le dichiarazioni delle persone che si trovavano a bordo, il numero dei passeggeri era di 750: temiamo che purtroppo il numero dei morti salirà di molto", ha dichiarato il governatore della regione del Peloponneso, Panagiotis Nikas, al sito di Kathimerini, a proposito del naufragio del peschereccio avvenuto a 47 miglia nautiche a sud-ovest di Pylos. Nikas ha poi spiegato che la Regione ha già avviato il "noleggio di camion appositi per la corretta gestione dei corpi" visto che l'ospedale di Kalamata non è attrezzato per fronteggiare l'emergenza. Il governatore ha inoltre aggiunto che nella città di Kalamata è stata allestita un'area di accoglienza per i sopravvissuti, per rispondere al fabbisogno di coperte, vestiti e cibo. Finora sono stati salvati 104 migranti, mentre il bilancio provvisorio è di 78 vittime.