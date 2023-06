Centinaia alle esequie del bebè ucciso da colpi esercito Israele

TEL AVIV - Centinaia di palestinesi hanno partecipato ai funerali del bebè di 2 anni Mohammed Tamimi che è stato sepolto nel pomeriggio a Nabi Saleh in Cisgiordania.



Tamimi è morto in ospedale a Tel Aviv dopo essere stato ferito nei giorni scorsi, insieme al padre, da colpi esplosi dall'esercito israeliano in una sparatoria presso l'insediamento ebraico di Neve Tzuf in Cisgiordania. L'esercito ha sostenuto l'involontarietà dei colpi che hanno ferito il bebè e il padre e di aver risposto a spari diretti contro i soldati che stazionavano davanti l'insediamento.



Il vice segretario del Comitato centrale di Fatah (il partito del presidente Abu Mazen) Sabri Saidam - citato dalla Wafa - ha detto che "l'uccisione del bambino Tamimi è un nuovo crimine che si aggiunge al record di crimini commessi dalle forze di occupazione, in un momento in cui il mondo sta a guardare e si accontenta di dichiarazioni di denuncia e condanna senza intraprendere alcuna azione sul campo".