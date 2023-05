Israele: morto un leader spirituale degli ebrei ortodossi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 MAG - Lutto profondo nel mondo degli ebrei ortodossi in Israele per la morte di uno dei suoi maggiori leader spirituali: il rabbino Gershon Edelstein (100 anni), uno dei fondatori del prestigioso collegio rabbinico Ponivez e guida politica suprema per il partito Degel ha-Torah che fa parte della coalizione di governo di Netanyahu.



Il rabbino Edelstein era nato nel 1923 in un villaggio vicino a Smolensk (Russia) ed era immigrato 13 anni dopo nella Palestina allora sotto mandato britannico. Aveva dedicato la vita all'istruzione e aveva continuato fino all'ultimo a tenere lezioni quotidiane di Torah nel suo collegio rabbinico. Da giorni in tutte le sinagoghe degli ortodossi si recitavano preghiere particolari, dopo che il religioso - che era oggetto di grande ammirazione - era stato ricoverato in condizioni gravi in una clinica di Bnei Brak, il sobborgo ortodosso di Tel Aviv.



Stamane la famiglia ha annunciato il suo decesso.



I funerali si svolgeranno oggi nel primo pomeriggio a Bnei Brak. La polizia prevede che vi prenderanno parte centinaia di migliaia di persone e sta preparando un massiccio servizio d'ordine. (ANSAmed).





