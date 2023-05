'U mari nostru', poesia alunna su migranti a Salva lingua locale

(ANSAmed) - CATANIA, 26 MAG - Una poesia scritta in dialetto siciliano e in arabo: è l'inedita scelta di Agnese Sferruzza, un'alunna della scuola media 'Francesca Morvillo' di Monreale, nel Palermitano che le è valso il secondo posto al concorso nazionale nella sezione Scuola, categoria Poesia, del premio letterario nazionale, dedicato ai dialetti, 'Salva la tua lingua locale', promosso Unione Pro Loco, Ali Lazio e dall'associazione Scuola strumento di Pace-Eip. La giovanissima poetessa l'ha declamata nella sala Baldini a Roma.



Al centro dell'opera centro il Mare Mediterraneo: "U mari nostru, u "Mari Mediterraneo" è chinu ri sangu" (Il mare nostro, il "Mare Mediterraneo" è pieno di sangue). "E' un testo che ci ha commosso - ha commentato il presidente dell'Unione Nazionale delle Pro Loco, Antonino La Spina - cogliendo in pieno il senso del premio. Una poesia scritta in un'inedita alternanza fra dialetto siciliano e arabo, a sancire da un lato l'incrocio di culture, dall'altro l'universalità della tragedia dei migranti.



Versi che diretti che colpiscono forte: da un lato emozionano, facendo stringere il cuore, dall'altro sono veri e propri pugni nello stomaco".



Questi alcuni versi della poesia "U mari nostru": "Chista è a prighiera ri migranti ca stannu rintra a varca ri la morti.



priari e spirari. Spirari pi lu tempu a biniri e spirar ri unn'addivintari na chiazza russa rintra u mari" ("Questa è la preghiera dei migranti/ che stanno sulla barca della morte./ Pregano, perché è l'unica cosa che gli resta da fare è pregare,/ pregare e sperare./ Sperare per il loro futuro e sperare di non diventare/ una macchia rossa dentro il mare"). Nel corso delle otto edizioni dedicate agli istituti scolastici del premio, tre sono saltate a causa della pandemia. Hanno partecipato, complessivamente, 397 istituti e sono pervenute 535 opere.



L'edizione 2022 ha registrato l'adesione di 65 istituti, 80 i componimenti presentati. (ANSAmed).





