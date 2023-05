(ANSAmed) - ROMA, 26 MAG - "Secondo i parenti, le 500 persone sono state respinte in Libia e ora sono imprigionate a Bengasi.



Se vero, è stato un atto criminale di respingimento dal centro delle autorità maltesi. Chiediamo chiarimenti. Chi era responsabile?". Così in un tweet Alarm Phone, che due giorni fa aveva ricevuto una richiesta di soccorso dal barcone alla deriva che si trovava al largo della Libia e in seguito non era più riuscito a comunicare con le persone a bordo. (ANSAmed).





