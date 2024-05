Studio: 'Il sostegno alla democrazia tunisina si sta esaurendo'

(ANSAmed) - ROMA, 14 MAG - "La transizione democratica della Tunisia è stata seppellita dal colpo di Stato di Kais Saied del 25 luglio 2021 e dal conseguente smantellamento dell'intero edificio istituzionale costruito dopo la rivoluzione. Dopo un decennio di vita sotto un regime democratico e di apprendimento della democrazia in teoria e in pratica, come percepiscono i giovani l'evoluzione delle istituzioni e delle procedure politiche in un processo di autocratizzazione?" Per rispondere a questa domanda, il think thank indipendente 'Arab Reform Initiative, in collaborazione con le organizzazioni partner Génération Anti-Marginalization e We Start, ha condotto nel 2023 una serie di sei focus group con giovani tra i 18 e i 35 anni, con 41 partecipanti, a Kairouan e Kabaria al fine di raccogliere la loro percezione dei cambiamenti politici avvenuti dopo il luglio 2021, le loro principali priorità e ciò che percepiscono come percorso critico per una partecipazione inclusiva e una maggiore giustizia sociale.Tra i giovani tunisini riguardo alla vita pubblica odierna predomina l'apatia politica, scrivono i ricercatori Nadia Jmal e Malek Lakhal, precisando che "due anni dopo il colpo di Stato di Saied, lo Stato sta ancora lottando per raggiungere la stabilità economica, la sicurezza e la protezione e nel frattempo, Saied continua a smantellare i risultati della transizione democratica". "La situazione attuale è percepita come una relativa delusione per i giovani tunisini che hanno sostenuto Saied dal 2019, riponendo la loro fiducia nei suoi discorsi anti-establishment e di emancipazione giovanile. La mancanza di cambiamenti, unita al ritorno di tendenze autoritarie, ha fatto sì che i giovani siano sempre più disillusi dalla visione di Saied e dalla sfera politica in generale". "Esiste un crescente scetticismo dei giovani nei confronti dell'idea stessa di trovare alternative e soluzioni collettive alla situazione attuale: la sfera collettiva è troppo instabile, troppo imprevedibile per essere investita di valori, tempo e sforzi, mentre l'individuo può ancora essere investito, localizzato e valutato. In un certo senso, questo inquadramento individualista illustra la chiusura dello spazio politico, che non è più uno spazio da investire con valori.Ora, è l'aggiunta di sforzi individuali che viene vista come la via d'uscita dalla crisi multidimensionale della Tunisia"."Inizialmente, i giovani hanno percepito la presa di potere di Kais Saied come un nuovo inizio per la Tunisia, ma ora non più - sostiene lo studio. "Con il passare del tempo, il fascino di Saied si è affievolito tra loro, mentre le loro richieste di "libertà, giustizia e dignità" sono rimaste inascoltate. Non hanno percepito un netto cambiamento nelle aree in cui lo ritenevano capace di apportare un cambiamento, in particolare nella politica, nell'economia e nel sistema giudiziario. Al contrario, hanno riscontrato la presenza degli stessi problemi che avevano criticato durante la transizione democratica: mancanza di visione e una chiara preferenza per i cambiamenti istituzionali piuttosto che per quelli economici.Ma mentre il sostegno diminuisce, l'assenza di alternative che soddisfino le loro richieste crea un vuoto che Saied continua a riempire dando la speranza che le richieste di moralizzazione della politica trovino risposta nelle sue mosse autoritarie contro gli oppositori". "Nonostante i suoi abusi, il senso di nostalgia per il regime di Ben Ali sta crescendo sia tra i Millennials che nella Generazione Z. Da un lato, questa nostalgia rappresenta una visione idealizzata del passato, che incarna la nostalgia di valori che sembrano assenti nella loro realtà attuale, come il prestigio internazionale, la stabilità economica e la sicurezza, dall'altro l'immagine dell'ex regime nella memoria personale e collettiva rimane contrastante e ambigua, poiché molti sono consapevoli della violenza del regime"."I servizi pubblici sono "fuori servizio", mentre lo sviluppo sembra bloccato. In settori come la sanità, i trasporti e l'istruzione, i giovani sono concordi nel ritenere che la qualità dei servizi si stia deteriorando nella capitale e, più criticamente, in altre parti del Paese"."Poiché l'orizzonte di sviluppo del Paese rimane fermo, la migrazione è una delle poche opzioni rimaste ai giovani in cerca di migliori condizioni di vita", conclude lo studio. (ANSAmed).

