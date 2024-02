Analista Israele, Hamas è un pezzo sulla scacchiera dell'Iran

(ANSAmed) - ROMA, 26 FEB - Hamas è un pezzo sulla scacchiera dell'Iran, come Hezbollah in Libano, gli Houthi nel Mar Rosso, i gruppi sciiti in Siria. Nell'attacco del 7 ottobre Hamas ha messo in pratica la dottrina di Qasem Soleimani, il generale ucciso nel 2020 da un raid Usa: il modello è quello, circondare Israele, costringerlo a rispondere su più fronti, sovrastarlo.E' l'analisi fornita in un incontro stampa a Roma dal generale in pensione Israel Ziv, uno dei più influenti commentatori militari strategici e di difesa israeliani. Esperto di operazioni militari in particolare a Gaza, dove ha svolto un ruolo chiave nel disimpegno israeliano nel 2005, e in Libano contribuendo a formulare l'accordo strategico tra Israele e gli Stati Uniti. L'Iran - ha affermato Ziv - concorre a guadagnare posizioni e aumentare il suo peso all'interno della coalizione con Russia e Cina. "Nasrallah, dal canto suo in questo momento sembra non aver ragione di continuare sulla via che ha intrapreso dopo il 7 ottobre: sta perdendo comandanti di alto livello e cellule e questo crea paura e demoralizza i suoi miliziani", ha aggiunto.L'analista militare ha poi delineato la personalità del leader di Hamas Yahya Sinwar provando a spiegare il perché dell'attacco a Israele proprio il 7 ottobre: "Conosco delle persone a Khan Yunis (città di origine di Sinwar), lì lo descrivono come un vero radicale, uno che ammazza con le proprie mani quelli che ritiene suoi traditori. Un fanatico delle regole islamiche, assolutamente antisemita", ha detto Ziv. "All'assalto del 7 ottobre si stava preparando già quando era detenuto in un carcere israeliano, condannato a diversi ergastoli. Quando è stato rilasciato, con altri mille detenuti palestinesi in cambio della liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit nel 2011, Sinwar ha velocemente messo nell'angolo Ismail Haniyeh, spedito a fare il capo politico in Qatar. Si è preso tutto il potere, si è messo accanto Mohammed Deif che conosceva bene. Molto probabilmente ora Sinwar è ancora in qualche tunnel di Khan Yunis, dove si sposta con la sua famiglia. Anche se non possiamo essere sicuri al cento per cento. Ai civili palestinesi non ci pensa: è stato chiesto ai miliziani catturati perché non fanno usare i tunnel come rifugi. Hanno risposto che i tunnel sono solo per i combattenti, non per i civili"."L'accordo tra Israele e l'Arabia Saudita ha inciso di sicuro sulla scelta di attaccare", ha affermato. "L'errore più grave di Israele? Non aver capito che Sinwar ha creato un esercito, Hamas è un'organizzazione militare, una struttura sotterranea estesa e difficile da attaccare, ha la capacità di produrre armi. E' stato sottovalutato". "L'unica soluzione possibile è che Gaza sia indipendente, che sviluppi la sua economia, che non dipenda da nessuno, che la popolazione palestinese prosperi, che abbia un futuro. Senza l'Unrwa, che nei libri delle sue scuole insegna ai bambini a odiare gli ebrei e ad ucciderli", ha concluso.(ANSAmed).

