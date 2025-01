Confermata la presenza della lontra eurasiatica in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 27 GEN - L'Associazione tunisina per la fauna selvatica ha annunciato di essere riuscita a filmare una lontra eurasiatica in Tunisia, confermando che questa specie è ancora presente nella zona umida di 'Garâa Sejnane' , nel governatorato di Biserta e nel porto di Tabarka, nel governatorato di Jendouba), nonostante le numerose minacce ambientali cui deve far fronte.L'Associazione è stata incaricata di effettuare un censimento della fauna della zona umida Ramsar di Garâa Sejnane come parte del progetto Restore Now, gestito dal Wwf Nord Africa, che mira a migliorare la gestione e la conservazione delle specie di acqua dolce in via di estinzione, le pratiche agricole sostenibili e l'efficienza dell'acqua di irrigazione, e ad apprendere sulla conservazione della biodiversità e la gestione sostenibile nei siti del progetto.L'ufficio del Wwf Nord Africa ha lanciato un appello alle varie associazioni della società civile tunisina per la protezione della biodiversità del Gâraa Sejenane, in particolare riguardo alla popolazione della lontra eurasiatica, una specie adattatasi alla vita semi-acquatica e in grave pericolo di estinzione. Questa specie è cacciata intensamente per la sua pelliccia e la sua carne, ma anche perché questo "mangiatore di pesce" è considerato un concorrente dai pescatori.La persecuzione nei suoi confronti è stata poi esacerbata dal degrado degli habitat naturali, dall'esaurimento dei sistemi idrici e dall'inquinamento chimico. (ANSAmed).

