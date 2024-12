Al via in Oman la terza tornata di gare per l'idrogeno verde

(ANSAmed) - ROMA, 16 DIC - L'Oman si sta preparando per la sua terza gara d'appalto per l'idrogeno verde, che dovrebbe aprirsi nel primo trimestre del 2025. Lo ha annunciato Hydrom, l'ente che guida le iniziative del Paese in materia di idrogeno verde, scrivono i media locali. La procedura di gara mira ad attrarre investitori sia internazionali che locali: Hydrom prevede di introdurre approcci innovativi, come strategie ottimizzate per i blocchi di terreno e procedure semplificate, per allineare la produzione di idrogeno verde con industrie chiave come l'acciaio verde e i fertilizzanti.Il processo di gara prenderà il via all'inizio del 2025 e i progetti vincitori dovrebbero essere annunciati tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Questa nuova tornata si basa sul successo di due precedenti aste lanciate alla fine del 2022 e all'inizio del 2024.La prima gara si è conclusa nel 2023, selezionando cinque progetti di idrogeno verde su larga scala con oltre 30 miliardi di dollari di investimenti e una capacità produttiva annuale di 750.000 tonnellate. La seconda gara, che ha assegnato fino a tre blocchi di terreno nella regione di Dhofar, dovrebbe aumentare la produzione di idrogeno verde dell'Oman fino a 1,38 milioni di tonnellate all'anno entro il 2030. (ANSAmed).

