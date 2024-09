Nuova schiusa ad Ischia, nate ventiquattro tartarughe

Nuova schiusa di tartarughe ieri sull'isola d'Ischia dove in serata sono emerse dalla sabbia della spiaggia di Cava dell'Isola 24 giovani esemplari di caretta caretta.Le baby tartarughe sono venute alla luce da un nido che non era conosciuto e quindi segnalato e che si trova a pochi metri di distanza da un altro nido dove sono state rinvenute nei giorni scorsi oltre 50 uova in cattivo stato di conservazione e che non hanno quindi raggiunto la maturazione, probabilmente a causa dell'improvviso sbalzo climatico di qualche settimana addietro. Non appena sono apparse sulla sabbia le tartarughe nate ieri sera sono state tenute sotto controllo da alcuni bagnanti che hanno allertato il personale dell'area marina protetta Regno di Nettuno e hanno creato un percorso verso il mare sul bagnasciuga per aiutare gli animaletti a dirigersi verso l'acqua.In seguito l'area attorno al nido è stata delimitata e segnalata ed attualmente viene presidiata, 24 ore al giorno, da volontari del Regno di Nettuno in attesa di capire se ci saranno ulteriori nascite. Con questa nuova schiusa di Cava dell'Isola Ischia diventa una vera e propria "isola delle tartarughe" dopo quelle registrate nelle scorse settimane sulle spiagge di Citara e di Casamicciola Terme

