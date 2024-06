In Marocco 15mila ettari di cactus devastati dalla cocciniglia

Oltre 15.000 ettari di coltivazioni di cactus sono stati devastati dalla cocciniglia. È quanto riporta il quotidiano L'Economiste. La cocciniglia ha decimato più di 39 milioni di metri lineari di cactus tra luglio 2016 e dicembre 2023, secondo le stime del Dipartimento dell'Agricoltura riportate dal quotidiano."Decine di migliaia di cactus, pesantemente infestati, sono stati sradicati e bruciati prima di essere sepolti. Successivamente sono state adottate altre misure per contenere la diffusione del parassita, in particolare il divieto di trasporto dei fichi d'india. Sono stati quindi installati controlli su tutte le strade provenienti dalle zone infestate", osserva L'Economiste. Questi sforzi mirano a salvaguardare la salute delle colture di cactus e a proteggere i mezzi di sussistenza degli agricoltori. Il dipartimento ha inoltre trattato oltre 234 milioni di metri lineari di cactus colpiti da cocciniglia. Circa 82.000 litri di pesticidi sono stati distribuiti agli agricoltori, sotto l'attenta supervisione dei servizi fitosanitari dell'Ufficio nazionale per la sicurezza alimentare (Onssa). "Ma, nonostante tutti questi sforzi, l'epidemia non si è fermata. Del resto, il Ministro dell'Agricoltura non ha mancato di sottolineare in numerose occasioni che diversi fattori contribuiscono alla proliferazione della cocciniglia, in particolare le sue caratteristiche biologiche che le conferiscono un tasso di riproduzione eccezionalmente elevato", si legge. Il parassita ha una grande capacità di adattamento a nuovi ambienti favorevoli, soprattutto dove è scarsa la presenza di predatori naturali.

