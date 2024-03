Previsto un calo dei prezzi in Tunisia per il Ramadan

(ANSAmed) - ROMA, 07 MAR - In Tunisia è previsto un calo dei prezzi durante il Ramadan quest'anno (che dovrebbe iniziare l'11 marzo), rispetto allo stesso mese del 2023. Lo afferma il direttore generale della Concorrenza al ministero del Commercio, Houssem Eddine Touiti, scrive l'agenzia Tap.Durante la conferenza stampa di oggi sui preparativi del ministero per il Ramadan, Touiti ha aggiunto che i livelli dei prezzi a gennaio e febbraio sono diminuiti del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ha quindi sottolineato un aumento del 22% delle quantità di verdura e frutta offerte al mercato all'ingrosso di Bir EL Kasaa nei primi due mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2023.Tutte le misure sono state adottate per soddisfare la crescente domanda prevista per il Ramadan, quando il consumo aumenta di quasi il 20% rispetto al resto dell'anno. Il dipartimento cercherà di soddisfare le esigenze in questo campo e di migliorare le condizioni di fornitura, al fine di affrontare alcuni comportamenti scorretti dei consumatori, in particolare le code davanti ai negozi, ha sottolineato il funzionario. Ha quindi aggiunto che il ministero sta anche lavorando per garantire un equilibrio tra il consumo familiare e quello dei professionisti, fornendo quantità aggiuntive di prodotti di consumo, in particolare di zucchero. (ANSAmed).

