Aqaba riconosciuta come destinazione turistica sostenibile

ROMA - Aqaba ha ottenuto un riconoscimento internazionale per il suo impegno nella sostenibilità, aggiudicandosi il terzo posto come migliore destinazione verde sostenibile a livello mondiale durante la Convention ITB Berlin 2024.

I risultati di Aqaba, afferma l'Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba (Aseza), sono stati sottolineati dai notevoli progressi compiuti in vari criteri, in particolare dalle prestazioni esemplari dell'Osservatorio ornitologico.

Riconosciuto come una risorsa eco-turistica vitale e ricca di biodiversità, l'osservatorio è stato pioniere di iniziative innovative come il recupero delle acque reflue, affrontando le sfide della scarsità d'acqua prevalenti in molte parti del mondo.

Inoltre, la dedizione di Aqaba agli standard del turismo sostenibile l'ha portata tra le prime 100 destinazioni turistiche del mondo, rinomate per la loro gestione del clima e dell'ambiente, scrive l'agenzia Petra.

La città si è anche assicurata un posto tra le sei migliori storie di destinazioni turistiche sostenibili a livello globale, riaffermando il suo impegno per la conservazione ambientale e l'impegno della comunità.





