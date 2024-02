Governo Yemen, rischiamo un disastro ambientale per la nave colpita

ROMA - Il governo yemenita internazionalmente riconosciuto sta cercando aiuto dalla comunità internazionale per prevenire un disastro ambientale dopo che un missile sparato dai ribelli yemeniti filoiraniani Houthi ha colpito la settimana scorsa nel Mar Rosso la Rubymar, una nave mercantile registrata nel Regno Unito che trasportava fertilizzanti e merci pericolose. Lo riferisce il quotidiano internazionale arabo Asharq al Awsat, notando che l'appello viene lanciato mentre sono in aumento gli attacchi con missili e droni contro le navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden da parte degli Houthi, con il loro leader che ne rivendica 48, nonché il danneggiamento di almeno 11 navi.



Il primo ministro e ministro degli Esteri dello Yemen, Ahmed Awad bin Mubarak, ha formato un comitato di emergenza per affrontare la crisi che ha coinvolto la nave colpita, mentre il governo yemenita ha esortato i Paesi e le organizzazioni interessate agli ambienti marini a contribuire a prevenire un potenziale disastro ambientale e ad agire rapidamente in caso di potenziale crisi, aggiunge il quotidiano di proprietà saudita, precisando che secondo quanto riferito la nave alla deriva si sta dirigendo verso le Isole Hanish dello Yemen nel Mar Rosso, sollevando il timore di una grave catastrofe ambientale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA