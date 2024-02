Da Afdb prestito 81,9 mln a Tunisia per trattamento acque reflue

Tunisia e Banca Africana di Sviluppo (Afdb) hanno firmato contratti di prestito e garanzia del valore di 81,9 milioni di euro per finanziare il progetto di miglioramento della qualità delle acque reflue trattate per la costruzione della resilienza climatica (Paqee-Rcc). Il Paqee-Rcc contribuirà alla produzione di acque reflue trattate conformi agli standard, grazie al trattamento terziario. Il progetto aiuterà, tra le altre cose, a irrigare 3.000 ettari di terreni agricoli, a migliorare le condizioni di vita di oltre 670.000 cittadini negli 11 governatorati e a creare 250 posti di lavoro diretti e 1.000 indiretti.Il progetto si concentra in particolare sul rinnovamento delle apparecchiature elettromeccaniche e sull'uso dell'energia fotovoltaica in 19 impianti di trattamento delle acque negli 11 governatorati interessati, vale a dire Nabeul, Zagouan, Béja, Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Gafsa, Tozeur, Kébili e Médenine. L'obiettivo è contribuire a migliorare l'equilibrio idrico, rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici e migliorare le condizioni di vita, ha affermato la ministra dell'Economia e della Pianificazione Féryel Ouerghi. Il progetto riveste "una particolare importanza" in termini di investimenti inclusivi e sostenibili, mirando alla mobilitazione di una risorsa non convenzionale per l'agricoltura che non dipende dai rischi climatici in un contesto di siccità e scarsità di risorse idriche, e il taglio delle bollette energetiche grazie all'uso dell'energia solare, ha spiegato.Il progetto, ha aggiunto, fa parte di una strategia per consolidare i risultati della prima fase del Paqee, finanziato dall'Afdb finalizzato nel 2020.In Tunisia, solo 27 impianti di trattamento delle acque reflue su un totale di 125 sono dotati di trattamento terziario, ha affermato la ministra dell'Ambiente Leila Chikhaoui, aggiungendo che l'ambizione è quella di dotare tutti questi impianti di questo tipo di trattamento e sottolineano che ci vuole meno tempo per riabilitare gli impianti esistenti che per costruirne di nuovi. La vicedirettrice generale dell'AfDB per la regione del Nord Africa Malinne Blomberg ha sottolineato da parte sua che l'attuale situazione idrica ha avuto un impatto socioeconomico reale, mentre il riutilizzo delle acque reflue trattate non supera il 10%. Questo progetto, che si inserisce nell'economia circolare, dimostrerà che il riutilizzo delle acque reflue trattate può contribuire a migliorare l'equilibrio idrico contro i cambiamenti climatici.Lo sviluppo delle energie rinnovabili e la riduzione dei costi operativi saranno sostenuti anche dall'installazione di 13 impianti solari fotovoltaici negli impianti di trattamento, con una capacità totale di circa 6.000 kilowatt, ha sottolineato il funzionario. Ha inoltre sottolineato che è in fase di elaborazione il nuovo Country Strategy Paper (CSP) che copre le operazioni della Banca in Tunisia nei prossimi cinque anni (2024/2028), aggiungendo che l'acqua è uno dei settori prioritari di questa strategia, come parte dell'approccio Acqua-Agricoltura-Energia Nexus. Il portafoglio dell'AfDB in Tunisia comprende 39 progetti in vari settori, tra cui trasporti, servizi igienico-sanitari, energia, agricoltura e industria, per un impegno finanziario di 6 miliardi di dinari, ha affermato Blomberg. L'amministratore delegato dell'Onas, Abdelmajid Bettaieb, ha sottolineato che il progetto aiuterà essenzialmente a rispettare gli standard per lo scarico delle acque reflue trattate nell'ambiente ricevente e ad aumentare il tasso di riutilizzo. Ha spiegato che il trattamento terziario segue il trattamento primario e secondario. È una tecnica basata sull'utilizzo di processi chimici e fisici per rimuovere fosforo e azoto dall'acqua e affinarla. La Tunisia conta 125 impianti di depurazione che raccolgono e trattano ogni anno circa 290 milioni di metri cubi d'acqua, di cui solo il 20% viene riutilizzato in numerosi settori, tra cui l'agricoltura (foraggi e alberi da frutto), l'industria e il turismo (campi da golf) e ricarica delle falde acquifere, ha detto.

