Cop28: Guterres, serve massima ambizione e flessibilità

DUBAI - La Cop28 si avvia a conclusione e "nella corsa contro il tempo ho chiesto alle parti massima ambizione e flessibilità". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in una conferenza stampa.

"Serve un compromesso per la soluzione" ha rilevato. Domani è prevista la fine della Cop28 ma "la sfida" è "una grande ambizione sulla riduzione dei gas a effetto serra e realizzare una giustizia climatica" ha aggiunto Guterres.

E' "essenziale" - ha detto Guterres in un incontro con i giornalisti a Dubai - che il testo finale dell'accordo "riconosca il bisogno di uscire da tutte le fonti fossili con un calendario coerente con il limite di 1,5 gradi" di riscaldamento globale e con emissioni nette zero al 2050. Alcuni Paesi in via di sviluppo chiedono più tempo per abbandonare carbone, petrolio e gas.