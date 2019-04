Celiachia, in Toscana addio al buono cartaceo. Ora basta un codice

Buono cartaceo per la celiachia sostituito da una nuova modalità telematica: è la novità introdotta dalla Regione Toscana con il 'Codice celiachia'. Dal primo giugno il buono sarà sostituito da un codice numerico che, abbinato alla tessera sanitaria, consentirà ai celiaci, quasi 17 mila persone in Toscana, di acquistare i prodotti alimentari specifici nei supermercati della grande distribuzione, nelle farmacie, parafarmacie e negli altri esercizi commerciali convenzionati, su tutto il territorio regionale.

Per utilizzare il budget mensile a cui hanno diritto i celiaci sarà sufficiente comunicare alla cassa che si intende usufruire del budget per il pagamento dei prodotti, inserire nell'apposito dispositivo la tessera sanitaria e digitare il proprio 'codice celiachia'. Già ora i pazienti possono andare alla Asl di riferimento per avere il proprio codice. "Un progetto - ha commentato l'assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi - che semplifica enormemente la vita dei pazienti affetti da morbo celiaco o dermatite erpetiforme, che finora dovevano utilizzare i buoni cartacei per avere gli alimenti specifici".

Per Saccardi è "una grandissima facilitazione che dà la possibilità di avere un budget mensile determinato che può essere speso e controllato ogni volta che si va a fare la spesa e con questo budget si potrà andare ad acquistare in ogni parte della Toscana senza più il limite della propria azienda sanitaria".