Esperimento medico no vax, cerco bimbo con orecchioni

ROMA - "Sto cercando un bambino/a - rigorosamente volontario/a - che abbia la parotite IN ATTO e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga". L'annuncio su Facebook è del medico no vax Fabio Franchi.



"Non posso spiegare più di tanto per ora. Invito al "passaparola" - continua il post di Franchi, autore del libro 'Aids: la grande truffa' - NB Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione". Immediate le polemiche, con in prima linea il virologo Roberto Burioni. Il post è già stato commentato da diversi esperti.



"Questo medico, guru antivax e in passato negazionista dell'AIDS, cerca un bambino per fare esperimenti, così, su Facebook - scrive ad esempio il medico e debunker Salvo Di Grazia -. Ecco cosa significa "sono pericolosi". Anche il virologo Roberto Burioni ha citato l''iniziativa' su Twitter. "Bisognerebbe fare qualcosa", scrive.