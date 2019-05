Domenica è la giornata mondiale della Risata

Si celebrerà domenica 5 maggio 2019 la Giornata Mondiale della Risata per la Pace nel mondo, istituita dal medico indiano Madan Kataria, fondatore nel 1995 del movimento internazionale dello Yoga della Risata. Salute, Felicità e Pace, questa la missione della pratica e la ragione per cui ogni prima domenica di maggio vengono organizzate tante iniziative in tutto il mondo, in cui creare una coscienza globale di fratellanza grazie alla Risata, linguaggio universale che tutti sono in grado di parlare.

In Italia ci si ritrova all’aperto nei parchi per leggere la lettera del dottor Kataria e celebrare con una sessione. Tra gli appuntamenti, da ricordare presso Villa Baruchello, a Porto Sant’Elpidio (FM), nelle Marche, l’evento YoRido Ride, un’intera giornata all’insegna della gioia, che nel pomeriggio prevede workshop dinamici con una mega-sessione aperta a tutti. L’evento sarà a cura dell’Associazione YoRido, con il patrocinio del Comune di Porto Sant’Elpidio.





Inoltre, lo stesso Madan Kataria ha promosso l’iniziativa “Un minuto di Risata per la Pace nel Mondo”, chiedendo a tutti un video di un minuto che sta raccogliendo su una pagina Facebook. Infine, ha lanciato una petizione su Change.org (http://bit.ly/2UWl53W), ancora attiva e che tutti sono invitati a firmare, per chiedere un minuto di Risata per la Pace in occasione dell’apertura delle Olimpiadi del 2020 a Tokyo, per “la creazione di società pacifiche che enfatizzino la dignità umana”, come dichiarato nella Carta Olimpica.





Lo Yoga della Risata è una disciplina, che oggi coinvolge più di 3 milioni di persone in oltre 100 Paesi, in cui si porta il proprio corpo a ridere, impattando di conseguenza sulla mente, e rappresenta la via più semplice ed economica ai fini del benessere e della felicità. Una pratica, prevalentemente di gruppo ma anche individuale, che sta conoscendo nel nostro Paese sempre maggiore diffusione e applicazioni terapeutiche, come sarà dato conoscere in autunno in occasione dehttp://bit.ly/2UWl53W, previsti a Peschiera del Garda dal 10 al 13 ottobre, alla presenza di Madan Kataria e di sua moglie Madhuri. Ad annunciarlo Lara Lucaccioni, la più attiva Master Trainer italiana della disciplina e promotrice dell’evento.

"Scegliere di ridere è importante e serio tanto che la missione dello Yoga della Risata prevede prima di tutto la Salute e la Felicità, di cui la Pace è una diretta conseguenza – spiega Lara –. Se si superano i pregiudizi dovuti al pensare che sia assurdo ridere senza un motivo e si inizia a praticare, si cominciano a sperimentare straordinari benefici e si stabilisce una nuova modalità di vivere, di relazionarsi agli altri, di affrontare i problemi quotidiani. Sorprendenti le applicazioni di valore terapeutico diffuse in tutta Italia e ancora poco conosciute, così come sono stupefacenti le storie di cambiamento di cui sono stata diretta testimone, a partire dalla mia. Invito tutti a scoprire la bellezza di questa disciplina, tanto semplice quanto rivoluzionaria”.