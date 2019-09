Salone di Francoforte 2019: Lamborghini omaggia Piëch con Sián FKP 37

Automobili Lamborghini rende omaggio a Ferdinand K. Piëch attraverso il nome della sua prima supersportiva ibrida, presentata oggi al Salone di Francoforte: la Sián FKP 37. Piëch, classe 1937, ebbe un ruolo fondamentale nell'acquisizione della Casa del Toro nel 1998 da parte di Audi AG, società del gruppo Volkswagen, di cui fu presidente del CdA dal 1993 al 2002.



Lamborghini Sián FKP 37, che sarà prodotta in 63 esemplari, è dotata di tecnologie ibride che comprendono l'uso inedito di un supercondensatore in soluzione ibrida senza compromettere le prestazioni. Il nome Sián in dialetto bolognese significa fulmine.



Grazie alla combinazione tra potenza termica ed elettrica pari a 819 CV, la Sián FKP 37 vanta il rapporto peso-potenza più basso in assoluto tra tutte le vetture dotate di motore V12 e passa da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi, con una velocità massima di oltre 350 km/h.



Tutti gli esemplari previsti sono già stati venduti ad un prezzo di oltre 2 milioni di euro (tasse escluse).



"Ferdinand Karl Piëch - ricorda Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini - ebbe la capacità di comprendere il potenziale e la forza del marchio Lamborghini e del ruolo che avrebbe potuto avere all'interno del gruppo Volkswagen. Ebbe anche il merito di non averne mai alterato l'identità di produttrice di supersportive italiane esclusive, nonché il suo DNA in termini di ingegneria e design. Piëch - prosegue Domenicali - è stato un ingegnere, un innovatore che apprezzava particolarmente le qualità del leggendario motore V12 Lamborghini che oggi, sulla Sián FKP 37, si unisce a tecnologie ibride all'avanguardia. La Lamborghini Sián FKP 37 è un giusto riconoscimento a Piëch e al gruppo Volkswagen e al ruolo che hanno avuto nel rendere il nostro marchio quello che è oggi, oltre ovviamente ad avere indirizzato Lamborghini verso una strada futura orientata all'innovazione".