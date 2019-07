Mercedes, EQC con look innovativo debutta sul mercato

Al Salone dell'Automobile di Parigi 2016 Mercedes-Benz presentò per la prima volta il suo nuovo brand di prodotti e tecnologie per la mobilità elettrica EQ. Ora tutto è pronto: con EQC viene lanciata la prima Mercedes-Benz del marchio full electric. Con il suo design distintivo e i tocchi di colore tipici del marchio, EQC anticipa un look innovativo adottando un design all'avanguardia. In termini di qualità, sicurezza e comfort, EQC non può che confermare le qualità del marchio. Bisogna poi aggiungere una guida dinamica, possibile grazie ai due motori elettrici montati sull'asse anteriore e posteriore che, insieme, erogano 300 kW di potenza. Grazie a una strategia di funzionamento sofisticata è possibile raggiungere un'autonomia elettrica di più di 450 km nel ciclo NEDC. Attraverso Mercedes me, EQ offre una serie di servizi di assistenza e rende la mobilità elettrica comoda e praticabile nella vita di tutti i giorni. Simbolo dell'inizio di una nuova era della mobilità in Daimler, EQC è disponibile sul mercato italiano a partire da 76.839 euro.