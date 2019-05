Nuovo Jeep Cherokee Trailhawk, al top su strada e off-road

Forte di 45 anni di carriera e di 4 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, la nuova generazione di Jeep Cherokee non è soltanto il D-suv più potente della categoria ma anche uno dei fuoristrada mid-size più versatili sul mercato. Lo conferma il fatto che Cherokee è oggi uno dei modelli Jeep più apprezzati dai clienti europei: nel primo trimestre del 2019 ha registrato un incremento di circa il 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Merito anche del significativo rinovvamento che ha fatto il suo debutto nel 2018, in termini di design, praticità, prestazioni, connettività e sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza. Ora, come era stato anticipato in marzo al Salone di Ginevra, la gamma si completa e si rafforza con la versione Trailhawk denominazione che nel mondo Jeep si identifica con le varianti messe a punto per affrontare il fuoristrada più duro.



E' dotata del nuovo motore turbo benzina a iniezione diretta 2.0 da 272 Cv e arriverà dopo l'estate nelle concessionarie. Questa quinta generazione di Jeep Cherokee, messa alla prova proprio nell'allestimento Trailhawk su percorsi stradali e off-road - compresi passaggi i cava di notevole difficoltà - attorno al Lago di Garda, ha confermato di essere la corretta evoluzione di un format (quello del suv di medie dimensioni, adatto anche all'uso urbano) che si distingue nella categoria per molte qualità. E' il caso della capacità di superare ogni ostacolo, tipica del brand, della tecnologia intuitiva, delle prestazioni, ma anche della praticità, della sicurezza e della connettività.



Come tutti i modelli della famiglia Jeep, Cherokee è nato dai valori su cui si fonda il marchio: passione, autenticità, avventura e libertà e, fin dall'inizio nel 1984, ha dimostrato di avere un carattere unico e uno spirito di innovazione senza pari. Oggi, la quinta generazione di Cherokee rappresenta l'evoluzione del suv di medie dimensioni - il più capace della categoria - e che costituisce, ricordano gli esperti del brand del Gruppo FCA, la scelta giusta per un cliente che desidera un suv dal design distintivo, che vive di 'avventure urbane' ma non vuole rinunciare a confort, funzionalità e a capacità off road di riferimento nella categoria.



L'evoluzione di Cherokee è rappresentata dall'aggiornamento delle motorizzazioni e all'introduzione di una trasmissione ad alta efficienza. Le sospensioni anteriori e posteriori indipendenti garantiscono una grande maneggevolezza che - coadiuvate nella versione Trailhawk dal sistema di trazione integrale Jeep Active Drive Lock - si accompagnano ad un comportamento in off-road sempre Cherokee, va ricordato, è offerta anche negli allestimenti Longitude, Business, Limited, S e Overland, così da offrire numerose opzioni per soddisfare qualsiasi esigenza e preferenza dei clienti. Per queste versioni il motore è il turbodiesel MultiJet II 2.2 litri 195 Cv e 450 Nm di coppia, con tecnologia Stop/Start (ESS). Si tratta di un moderno propulsore in grado di offrire una elevata flessibilità e prestazioni ottimali in ogni condizione, con consumi ed emissioni sempre limitati. È abbinato al cambio automatico a 9 marce e propone le configurazioni 4x4 (con 4WD Low, PTU a due velocità disponibile su richiesta) e 4x2. La coppia massima erogata è pari a 450 Nm.



I propulsori della Jeep Cherokee sono abbinati - sia nel caso del diesel che del benzina di Trailhawk - alla trasmissione automatica a 9 rapporti TorqueFlite che grazie ad un software di controllo di ultima generazione assicura risposte precise, accelerazioni rapide e cambiate fluide. Da notare che Cherokee Trialhawk (come le altre versioni diesel con trazione integrale) può essere guidata anche in modalità manuale sfruttando i comodi paddle al volante per offrire più sportività e controllo di guida. Presente il sistema Uconnect di quarta generazione con schermi touchscreen da 7,0 o 8,4 pollici (a seconda delle versioni) ad alta definizione dotati di funzionalità Apple CarPlay e Android Auto. Completa anche ldotazione per la sicurezza con Active Forward Collision Warning-Plus e Pedestrian Emergency Braking, Advanced Brake Assist, Adaptive Cruise Control-Plus, LaneSense Lane Departure Warning-Plus, Blind-Spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, telecamera posteriore ParkView con griglia dinamica, Active Speed Limiter e otto airbag di serie.