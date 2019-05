Jeep ancora più forte con le Compass e Cherokee Trailhawk

FCA ha scelto la splendida cornice del Lago di Garda, e nello specifico la Rocca di Lonato, per far conoscere le sue più recenti novità Jeep come la nuova gamma Trailhawk su Compass e Cherokee, che era stata mostrata al Salone di Ginevra, e la nuova motorizzazione T4 turbo benzina 1.3 a 4 cilindri da 180 Cv e 270 Nm di coppia che arricchisce l'offerta Jeep Renegade.



Un evento, questo, che contestualmente ha permesso la scoperta del piacere di guida (persino inaspettato) che anche un fuoristrada 'puro' come Wrangle può offrire in un contesto quotidiano, viabilità urbana compresa. Ma non è tutto. Proprio nella splendida cornice della Rocca di Lonato, una fortificazione costruita nel Decimo Secolo e abitata dai Montichiari, dai Visconti, dagli Sacligeri e dai Gonzaga, Jeep ha esposto in prima italiana l'inedita e già molto attesa Renegade 4x4e. Si tratta della versione ibrida plug-in che - come ha precisato Jeff Hines, responsabile del brand Jeep per l'area EMEA - debutterà commercialmente nel primo trimestre del 2020, primo di una serie di off-road elettrificati (Compass nel secondo trimestre e Wrangler nel quarto) che apriranno di fatto l'offensiva elettrica di FCA.



''La nuova tecnologiaPHEV - ha ribadito Hines - eleva i valori del marchio Jeep: da un lato, applicata alla versione Trailhawk di Renegade, incrementa ulteriormente le performance off road e dall'altro esalta le doti della gamma Jeep nella vita di tutti i giorni''.



Il marchio Jeepnon smette di sorprendere, il 2019 è l'anno di un'evoluzione fedele ai valori che caratterizzano il brand da quasi ottant'anni. Da sempre pioniere di nuovi segmenti e nuove tecnologie - come dimostra la Jeep Willys-Overland del 1941 con cui inizia la leggenda seguita nel 1946 dal modello Willys Wagon, con cui viene inventato il concetto di Sport Utility Vehicle - il marchio Jeep oggi muove un altro passo attraverso un percorso di elettrificazione senza compromessi, che si integra con l'impareggiabile layout tecnico di ogni suv Jeep.



''Andiamo avanti e anticipiamo il futuro - ha detto il responsabile del brand Jeep per l'Area EMEA - ma non dimentichiamo mai da dove veniamo. Questo è il modo in cui Jeep si muove verso il futuro. Nessun compromesso tra capacità e comportamento su strada,tra uso off road e urbano, tra le nostre radici e la nostra evoluzione. Le unità in pre-produzione di Renegade 4x4e vengono testate in questo momento in tutta Europae le prime unità saranno disponibili a inizio 2020''.