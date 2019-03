Ssangyong lancia nuovo Korando per l'Europa

SsangYong lancia la quarta generazione di Korando al salone di Ginevra. In commercio a breve in Corea, l'auto sarà messa in vendita in tutta Europa dalla metà del 2019; seguirà una versione EV completamente elettrica basata sul concept e-SIV.

Il Suv della casa coreana è stato completamente rivisitato per il 2019. All'esterno presenta uno stile il linea con il nuovo look SsangYong, con linee laterali scolpite. Più allungato, largo e basso e con un interasse più lungo rispetto al precedente modello, il nuovo Korando ha una lunghezza di 4.410mm, una larghezza pari a 1.870mm e un'altezza di 1.675mm, con un interasse più lungo (2.650mm) per garantire una guida più confortevole. La capacità del bagagliaio varia da 551 litri, con tutti i sedili in posizione, fino ai 1.248 litri con i sedili posteriori abbassati. Al momento del lancio si potrà scegliere tra due motori Euro 6: il benzina GDI-turbo da 1,5 litri da 163 Cv e il diesel da 1,6 litri, 136 Cv. Entrambi i motori saranno disponibili con la funzione automatica stop/start nei modelli a due ruote motrici, sia con cambio manuale a 6 rapporti che con cambio automatico AISIN a 6 marce.



Tra le dotazioni interne, un display da 9' HD e un quadro strumenti completo LCD 10.25', con doppio sistema di navigazione. Il sedile ha quattro regolazioni con supporto lombare per un maggiore comfort. Gli avanzati sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza in dotazione su Korando prevedono un sistema di frenata d'emergenza (AEBS), completo di videocamera e radar, assistenza per il mantenimento della corsia di marcia, avviso di partenza del veicolo che precede, avviso distanza di sicurezza e rilevatore stanchezza del conducente, cruise control adattivo intelligente e assistenza all'uso degli abbaglianti. Il SUV è inoltre dotato di rilevamento angoli ciechi, assistenza mantenimento corsia di marcia e avviso di traffico per manovre di retromarcia (Rear Cross Traffic Alert), con attivazione automatica dei freni collegata a tutti e tre i sistemi, nel caso in cui il conducente non freni.