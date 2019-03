Con Rexton Sports XL la SsangYong allunga il suo pick-up

Nel sempre più affollato segmento europeo dei pick-up ci sono anche i coreani della SsangYong con il Recton Sports, modello presentato del 2018 che è stato presentato in premiere al Salone di Ginevra nella nuova variante allungata XL, con un pianale che offre una maggiore capacità di carico. Sviluppato su un telaio di tipo "quad-frame", su cui poggia la carrozzeria, è dotato di trazione integrale 4WD, sospensioni anteriori a doppia traversa con molle elicoidali e posteriori a balestra o a richiesta a 5 bracci, quattro freni a disco e promette elevate prestazioni in fuoristrada grazie anche al motore a gasolio 2.2 da 181 Cv e al sistema di blocco differenziale. Il suo abitacolo spazioso è omologato per cinque persone.



Allungato nel passo di 11 cm rispetto al Rexton Sports standard, la variante XL presenta una maggiore lunghezza del pianale di carico che ora è di 1.610 mm (contro i 1.300 mm del modello da cui deriva) e offre un più ampio volume per i carichi pari a 1.262 litri, sufficiente per un Europallet, oltre a un carico utile fino a 1.062 kg (contro 850 kg). È inoltre equipaggiato con prese elettriche da 12V/120W e ganci girevoli per agevolare il fissaggio di attrezzi e macchinari tramite cinghie. Le porte sono state progettate per coprire le soglie lungo la parte inferiore della scocca, affinché i passeggeri non si sporchino salendo e scendendo dalla vettura, mentre i cerchi larghi 20" completano l'aspetto complessivo del veicolo. Rexton Sports XL è alimentato dallo stesso motore e-XDi220 presente su Rexton e Rexton Sports, in grado, appunto, di erogare una potenza massima di 181 Cv a 4.000 giri al minuto e una coppia massima di 400 Nm da 1.400 a 2.800 giri/min. È disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o un automatico della AISIN, sempre a 6 rapporti. Gli interni del Rexton Sports XL offrono più spazio per spalle e gambe, i sedili sono rivestiti in nappa e nella dotazione non manca un sistema di infotainment con schermo HD da 9.2", Apple CarPlay, Android Auto, funzione di mirroring in wi-fi e connettività Bluetooth. L'equipaggiamento prevede tra le dotazioni di sicurezza il sistema di assistenza per cambio di corsia, l'avviso di traffico per manovre di retromarcia (Rear Cross Traffic Alert) e il rilevamento degli angoli ciechi per evitare gli incidenti. Sul frontale e sul posteriore sono state installate videocamere, mentre la più recente gamma di sistemi di assistenza elettronica di sicurezza offre il monitoraggio 3D a 360 gradi.