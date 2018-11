Nel 2019 nuovo crossover Peugeot 2008, sarà anche elettrico

Peugeot si prepara al lancio della seconda generazione di uno dei suoi modelli di maggiore successo, il crossover 2008. Completamente riprogettato e ridisegnato - anche per rispondere all'offensiva di tutti, o quasi, i costruttori in questa fascia di mercato, tra cui il recentissimo Volkswagen T-Cross - il nuovo 2008 sarà realizzato su una piattaforma evoluta, più leggera e più moderna (derivata dalla EMP della nuova DS3 Crossback) così da permettere di creare varianti del 2008 ibride ed elettriche.

Come anticipa il magazine tedesco Auto Bild - che ha realizzato una ricostruzione del possibile aspetto - il futuro crossover compatto di Peugeot dovrebbe diventare dal 2019 (la data del lancio non è stata ancora fissata) il riferimento del settore, con caratteristiche tecnologiche di spicco e quindi in grado di 'rispondere' all'attacco portato dal Gruppo Volkswagen, oltre che da altre aziende, in questo ambito.

L'estetica dovrebbe essere più spigolosa e personale, con vaghi richiami al mondo Toyota e comunque più vicina al gusto dei millennial e della clientela del prossimo decennio. Alcuni prototipi mascherati con adesivi optical sono stati sorpresi durante i test su strada dai fotografi di AutoEvolution, a conferma dell'avanzamento dei programmi di messa a punto. Da notare che, come per T-Cross, anche 2008 sarà proposto con la sola trazione anteriore, la preferita in questo segmento.

Una delle maggiori novità riguarderà appunto la possibilità di scegliere all'interno di una vasta gamma di propulsori: benzina fra 86 e 120 Cv, turbodiesel fra 86 e 115 Cv (con alcune varianti mild hybrid) e una versione EV con autonomia, secondo AutoEvolution, che arriverà a 350 km.