Peugeot a ottobre quota del 6,3% in crescita, bene i suv

Nemmeno la frenata del mercato ad ottobre, riesce a rallentare Peugeot che mette a segno una quota di mercato del 6,3% (auto e veicoli commerciali) ed arriva a consegnare 103.300 veicoli in 10 mesi, con una quota in crescita del 6%.



Merito di questo risultato l'ottimo andamento delle vendite di autovetture della casa del Leone che lo scorso mese hanno permesso di superare la soglia del sei percento di quota di mercato (6,09%) ma anche dei veicoli commerciali che, in un mercato in forte calo (-17%), portano la quota all'8,13%, in crescita del 12,6% rispetto al 2017.



Il suv 3008 continua a trainare la crescita della marca nel nostro mercato grazie ad un +29% di consegne nel mese che proietta la crescita annuale ad un +50% con oltre 20 mila unità consegnate da gennaio. Risultato positivo anche per Peugeot 308 che, sia nel segmento delle berline che in quello delle station wagon, grazie alle oltre 13 mila unità consegnate, è la vettura a crescere maggiormente nel mercato nei primi 10 mesi.



Merito di questi risultati di ottobre è anche il piano 'Ecobonus Peugeot', un programma ideato per mettere a disposizione dei clienti lo stato dell'arte della tecnologia oggi disponibile sul mercato in fatto motorizzazioni in linea con le più severe normative antinquinamento, grazie ad una gamma modelli da tempo già omologata Euro 6.2 e in regola col nuovo protocollo WLTP.





