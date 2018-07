Nuova Ford Ecosport Awd, battesimo in quota a Cortina

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 10 LUG - Compatto, 'intelligente', e soprattutto sicuro. E' la fotografia del nuovo 'Ecosport Awd' di Ford, il Suv compatto in arrivo nelle concessionarie italiane che la casa americana ha messo alla prova con un test drive su sterrato, a Cortina d'Ampezzo. Una sfida da 'duri' superata senza imbarazzo dal nuovo 'Ecosport', agile ed efficente su strada. e che tuttavia regala l'esperienza di guida più piacevole proprio nell'off-road, grazie all'Intelligent All Wheel Drive, offerta in abbinamento al nuovo motore diesel 1.5 da 125 cavalli, con cambio manuale a sei marce. Completamente rivista la carrozzeria, con un design accattivante. Ma è al volante che la 'Ecosport' svela la sua natura. Una volta preso in mano l'impressione è di trovarsi al comando di una gamma avanzata di sistemi di assistenza alla guida, il tutto da una postazione rialzata. La trazione integrale intelligente Awd, l'assistenza alla partenza in salita (Hill Start Assist), che evita l'arretramento del veicolo durante la partenza, e le luci diurne a Led, per un alto livello di visibilità, spiegano il claim che accompagna il nuovo modello dell'Ovale Blu: "la guida sicura è di serie".



Trazione fluida della coppia a tutte le quattro ruote e grande aderenza in condizioni scivolose sono state testate in una prova in quota a Cortina, lungo lo sterrato che in 400 di dislivello sale da Rio Gere (1.691) ai 2.150 metri del rifugio del Monte Faloria. Sassi, buche, pendenze 'vietate' per una normale auto da città, che la 'Ecosport' Adw ha superato di slancio.