Con Ecosport Ford punta a farne l'auto più venduta segmento Js suv

CORTINA (BELLUNO), 11 LUG- Dove d'inverno si scende con gli sci, sulla neve delle piste del monte Faloria, sopra Cortina d'Ampezzo, d'estate si sale sulle strade sterrate, con la nuova EcoSport Awd: Ford ha scelto le Dolomiti Ampezzane per presentare il suo nuovo suv compatto, dinamico e sportivo, equipaggiato per la prima volta con la trazione integrale intelligente.

Marco Alù Saffi, direttore relazione esterne Ford Italia, ha confermato le strategie della casa: "Nel 2019 vogliamo superare le 28mila EcoSport vendute in Italia, così che sia la seconda auto Ford, dopo la storica Fiesta". L'obiettivo è diventare la più venduta fra le auto del segmento Js suv, i piccoli crossover compatti, che rappresentano una delle fasce più importanti del mercato italiano: nei primi sei mesi del 2018 c'è stato un incremento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2017. L'andamento, dal 2015 ad oggi, è di costante crescita: oggi una vettura su tre rientra in questo segmento. "Abbiamo tanti competitor, perché tutte le case di sono attrezzate in questo segmento", conferma Alù Saffi.

Fra gli allestimenti spicca quello ST-Line, ispirato alle Ford performance cars, con numerose possibilità di personalizzazione, tra cui i colori a contrasto per il tetto. Negli interni prevale l'ergonometria, con eleganza, e una vasta dotazione tecnologica: touchscreen da 8 pollici, volante riscaldato, sistema audio premium, sistema Sync3 di connettività e comandi vocali, controllo di velocità di crociera, telecamera posteriore. Nelle motorizzazione il propulsore diesel ha ancora la parte del leone, grazie ad una attenzione particolare per le emissioni, in classe Euro 6.2 che manterrà la sua validità sino al 2025, quando subentrerà l'Euro 7, che sarà più onerosa per i diesel piccoli. Il compatto motore benzina tre cilindri 1.0 di cilindrata offre potenze da 100 a 140 cavalli; il 1.5 diesel arriva a 125 cavalli per la versione Awd. In quanto alla trazione prevalgono le due ruote motrici, ma la trazione integrale è un'offerta che stimola i clienti: "è con l'introduzione delle quattro ruote motrici che puntiamo alla leadership del settore", ha sottolineato il direttore Alù Saffi.

Sullo sterrato del Faloria ha impressionato la rapidità di azione del sistema Intellingent all wheel drive di Ford, capace di ottimizzare la trazione in 20 millisecondi, per distribuire la coppia sino al 50% per ogni asse. La vettura viene offerta di listino da 19.000 a 23.500 euro, in base alle motorizzazioni e agli allestimenti; il sistema Awd, fra motore e trasmissione, costa 3.000 euro; il cambio automatico 2.500; la motorizzazione benzina al posto del diesel 2.000. In realtà la strategia di vendita offre vantaggi per il cliente da 4.500 a 5.000 euro, per cui l'acquisto è assai più agevole.