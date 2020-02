"La nuova Alfa Romeo Tonale andrà in produzione qui a Pomigliano nella seconda metà del 2021". Lo ha detto il Coo Emea Region di Fca, Pietro Gorlier, nel corso di una manifestazione per festeggiare i 40 anni della Panda nello stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli). "Qui sono già stati avviati i lavori di ristrutturazione per accogliere la produzione - ha aggiunto - a cominciare dal reparto di verniciatura, per investimenti di circa un miliardo di euro dei cinque previsti in Italia".