Fca: 'Rottamazione per favorire auto elettriche'

Per favorire il drastico aumento del numero di auto elettriche o ibride servono "politiche pubbliche che ne accompagnino l'introduzione sul mercato". Lo ha detto il Ceo Emea Region di Fca, Pietro Gorlier, aggiungendo che sarebbe necessario agire "su due leve: il sostegno alla domanda di mercato sia sostenendo la rottamazione dei veicoli ante Euro 4 per sollecitare il rinnovo del parco circolante, sia riducendo i costi di ricarica pubblica o private, in modo da rendere competitivo il costo totale di Possesso del veicolo elettrico".

"Sarebbero necessarie - ha spiegato - misure come il sostegno alla diffusione dell'infrastruttura di ricarica, come la semplificazione delle procedure esistenti per l'installazione, ad esempio con l'istituzione di uno Sportello Unico Nazionale a questo scopo o strumenti di detrazione fiscale".