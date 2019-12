Auto: a novembre mercato Italia cresce del 2,17%

Nel mese di novembre in Italia sono state immatricolate 150.587 auto con un incremento del 2,17% sullo stesso mese del 2018. Il totale degli undici mesi dell'anno è 1.775.884, in lieve calo dello 0,58% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. I dati sono stati resi noti dal ministero dei Trasporti.

Il gruppo Fca ha venduto a novembre in Italia 34.033 auto, in calo del 4% rispetto allo stresso mese del 2018. La quota è del 22,6% a fronte del 24%. Negli undici mesi le immatricolazioni sono 421.015, il 10% in meno dell'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota che scende dal 26,2% al 23,71%.

Auto: Promotor, novembre discreto grazie a Km zero

Quagliano, previsione anno 1,9 milioni vendite, meno del 2018

"Un risultato non negativo, ma neppure brillante, dovuto in larga misura a un forte apporto di immatricolazioni di vetture destinate ad essere vendute sul mercato dei chilometri zero". Così il Centro Studi Promotor commenta i dati delle immatricolazioni in Italia a novembre.

"Il risultato non tiene conto del forte impatto negativo che sulla domanda ha avuto la presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2020, che contiene ancora una volta misure vessatorie nei confronti dell'automobile", spiega il Csp che ha rilevato tale effetto "sia sull'affluenza di potenziali visitatori nelle show room dei concessionari sia sulla raccolta di ordini". Dall'inchiesta mensile sul mercato condotta dal Centro Studi Promotor a fine novembre emerge che la percentuale di concessionari che hanno giudicato bassa l'affluenza di visitatori nelle show room è salita a novembre al 66% dal 48% di ottobre, la percentuale di concessionari che hanno valutato bassa l'acquisizione di ordini al 66% dal 44%. Secondo il Centro Studi Promotor, "appare difficile che il piccolo calo dei dieci mesi possa essere recuperato in dicembre.

E' quindi altamente probabile che il consuntivo dell'intero 2019 chiuda al di sotto di quota 1.910.564 del 2018 e che sarebbe comunque insoddisfacente in quanto con un parco circolante di oltre 39 milioni di auto la sola domanda di sostituzione genera, in condizioni normali, un volume di acquisti decisamente superiore". Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, "ci si dovrebbe rendere conto che avere il parco circolante più vecchio d'Europa è un record non invidiabile per il nostro Paese".