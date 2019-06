Al via da Ivrea roadshow di Audi Italia e Confindustria

È partito oggi a Ivrea il roadshow di Audi Italia e Piccola Industria Confindustria per approfondire la cultura d'impresa.

Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia, davanti ai rappresentanti delle aziende canavesane, ha illustrato la best practice Audi alla ricerca di soluzioni che anticipano il futuro, e l'impegno dell'azienda nel fare cultura d'impresa.

"Un'occasione di dialogo tra una grande azienda leader di mercato e le pmi, spina dorsale del tessuto industriale italiano, per confrontarsi sul cambiamento, la sostenibilità, l'internazionalizzazione, l'evoluzione tecnologica, la trasformazione del prodotto", spiegano i promotori del progetto.

Già fissate anche altre due tappe in calendario a luglio in Puglia e a settembre in Veneto. Durante gli incontri gli imprenditori si confronteranno, partendo dalla best practice Audi, sul cambiamento che sta interessando la cultura d'impresa.