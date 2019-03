Iannone, un successo 10.000 persone alla festa Aprilia

"Come primo anno credo che avere avuto oltre 10.000 persone al Mugello, sia stato un grande successo, sinceramente non me lo aspettavo". Andrea Iannone, pilota ufficiale dell'Aprilia Racing Team Gresini MotoGP, ha commentato così il successo di 'Aprilia all stars', la festa della Casa di Noale dedicata interamente ai suoi tifosi e a tutti gli appassionati delle due ruote che si è svolta oggi sul circuito toscano. "Ho visto tante persone appassionate di questo marchio - ha proseguito Iannone - ed è una cosa molto positiva per noi, ci dà fiducia e motivazione. Questo significa anche che ci sono tante persone che hanno aspettative nei nostri confronti, che ci seguono e ci supportano. Oggi è stata una giornata fatta di tante emozioni, molto divertente e per questo sono felice e allo stesso tempo carico per questa stagione. Il gruppo di lavoro è bello e si sta bene insieme a prescindere dai risultati che sono sicuro arriveranno, e quando il clima è questo non si può che essere felici, e si lavora armonia. Poi senza fretta e pressioni le prestazioni arriveranno senza cercarle".