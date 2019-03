Aprilia: Colaninno, dopo tanto lavoro sono soddisfatto

"Oggi è una giornata favolosa per Aprilia, per tutti noi". Lo ha detto il presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio, Roberto Colaninno, intervenuto ad 'Aprilia All Stars', la festa Aprilia in scena all'autodromo del Mugello, ringraziando anche "nostro Signore che ha voluto accompagnarci con una splendida giornata di sole e poi tutti voi e tutti quelli della squadra di Aprilia Racing". "Sono convinto che stiamo vivendo un momento fantastico e la giornata di oggi lo dimostra. Dopo tanti sforzi e con tanto lavoro e sacrificio - ha proseguito il presidente -, quest'anno mi sento soddisfatto, perché sono convinto, e non voglio illudermi, che otterremo dei buoni risultati. Faremo di tutto per farci amare, per farvi sognare, ma soprattutto divertire".



Colaninno ha poi ricevuto dalle mani del presidente della Federazione italiana motociclistica, Giovanni Copioli, una targa che rappresenta lo stemma della Federazione stessa in segno di riconoscimento per l'impegno e l'attività sportiva di Aprilia nel mondo del motorsport.