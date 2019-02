Ferrari, scopri la nuova SF90 - RIVEDI L'EVENTO

RIVEDI L'EVENTO

"Quest'anno celebriamo il 90/o anniversario. Siamo ben consapevoli della responsabilità che comporta la nostra storia gloriosa e capiamo bene che ci sono grandi aspettative. Rappresentiamo l'orgoglio della nazione, milioni di tifosi. E' una responsabilità che accettiamo con gioia, con fiducia nel talento di uomini che e donne che lavorano instancabilmente per rendere realtà le nostre ambizioni". Lo ha detto l'ad di Ferrari Louis Camilleri, aprendo la cerimonia di presentazione della nuova monoposto.

F1: ecco Ferrari SF90, omaggio ai 90 anni della Rossa

Svelata a Maranello, e' la prima della presidenza Elkann

C'è, come previsto, la dedica ai 90 anni di storia della Rossa di Maranello nel nome della prima monoposto Ferrari della presidenza John Elkann. La SF90 è stata svelata alla presenza del presidente, dell'ad Louis Camilleri, del nuovo team principal Mattia Binotto, oltre che dei piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc e di Piero Ferrari, figlio del Drake e vicepresidente.



F1: Binotto, 'orgoglioso di portare avanti sogno del Drake'

Team principal: sento dovere di proseguire tradizione Ferrari

"Sono orgoglioso di lavorare in questo team per portare avanti il sogno di Enzo Ferrari". Così il nuovo team principal di Maranello Mattia Binotto, durante la cerimonia di lancio della nuova Rossa da F1. Un incarico che vive "con orgoglio, sentendo il dovere di perseverare la tradizione della scuderia e del nostro fondatore. Questa è la nostra missione".

F1: rosso meno acceso e linee essenziali per Ferrari 2019

Tinta rossa meno accesa, inserti neri e linee semplici, specialmente nell'ala anteriore per assecondare le nuove norme regolamentari sull'aerodinamica. Sono queste due caratteristiche subito evidenti della SF90, la nuova monoposto Ferrari per la stagione F1 del 2019. L'auto è stata svelata a Maranello in attesa di debuttare in pista lunedì, nei test di Barcellona (18-21 febbraio) e poi in campionato il 17 marzo a Melbourne, per rompere il digiuno iridato che va avanti dal 2007. La SF90, 65/a monoposto realizzata dalla Ferrari per il mondiale di F1, la sesta della generazione ibrida, è realizzata nel rispetto dei nuovi regolamenti che impongono diverse modifiche: tra le più evidenti, appunto, quelle alle ali. L'anteriore è più larga e più semplice nei suoi profili aerodinamici, la posteriore è più larga e alta. I deviatori di flusso sulle fiancate sono stati ridotti in altezza, mentre le prese d'aria dei freni anteriori sono state semplificate. Il peso complessivo della vettura sale a 743 kg, con il pilota e l'equipaggiamento che devono obbligatoriamente pesarne 80. La quantità di carburante disponibile per la gara è salita da 105 a 110 kg. Il suo colore è un rosso più opaco di quello dell'anno scorso, tendente al 'corallo'.

Elkann, orgoglio Ferrari unisce il Paese

Essere Ferrari significa "l'orgoglio di una squadra che riesce a unire un intero paese e rappresentare il meglio dell'Italia per la voglia di inventiva, l'innovazione e l'intraprendenza e il cuore, che è rosso Ferrari". Parole di John Elkann, presidente Ferrari che oggi presenta la nuova SF90. "Essere Ferrari significa essere squadra. Iniziamo un importante stagione, un decennio che ci porta ai nostri 100 anni. Abbiamo bisogno di vincere tutti insieme". "Essere Ferrari significa appartenere a qualcosa di unico: una storia iniziata 90 anni fa dalla tenacia di Enzo Ferrari, e soprattutto dalla sua passione per le corse e per le vittorie". E ancora oggi questo vuol dire "osare, cercare soluzioni originali, spingersi oltre e, soprattutto, essere squadra". Lo ha detto il presidente della Ferrari John Elkann citando l'hashtag lanciato dalla Casa di Maranello per la giornata di lancio della nuova SF90. Da Elkann è arrivato anche un messaggio ai tifosi in Italia e nel mondo: "Stateci vicino, sosteneteci, e fateci sentire il vostro affetto".

Vettel 'strada giusta, non vedo l'ora di partire'

"Non ho la tuta e non posso mettermi nell'abitacolo. Ma non vedo l'ora di salire sull'auto e partire, ogni volta è un'emozione incredibile". Sono le prime sensazioni di Sebastian Vettel, di fronte alla nuova Ferrari SF90 svelata a Maranello e su cui quest'anno correrà nella stagione 2019. "Come squadra siamo sulla strada giusta, speriamo di continuare a migliorare", ha aggiunto il pilota tedesco.

Leclerc 'orgoglioso, sarà un'avventura incredibile'

"Sono molto emozionato di partire con questa nuova avventura. Ho sempre sperato di salire su quest'auto, sono cresciuto nella Ferrari Driver Academy", un'esperienza che "mi ha aiutato enormemente a crescere". Lo ha detto il neoferrarista Charles Leclerc, durante la presentazione della nuova SF90. "Sono orgoglioso e emozionato - ha proseguito il giovane pilota monegasco - e sicuro che sarà grande stagione, incredibile".

Camilleri 'boccone amaro 2018 non mina lo spirito'

"La scorsa stagione è stata la migliore negli ultimi dieci anni, ma ciò nonostante non siamo stati all'altezza dei nostri obiettivi. Un boccone amaro da mandar giù, ma che non ha minato il nostro spirito: posso assicurarvi che guardiamo avanti con grande impegno e la massima determinazione". Lo ha detto l'ad della Ferrari Louis Camilleri, presentando la nuova SF90. Dopo aver ricordato il nuovo capitolo iniziato con Mattia Binotto come team principal - "conosce la Scuderia alla perfezione" - Camilleri ha sottolineato "la fame di vittoria" di Sebastian Vettel, "totalmente impegnato a concretizzare le sue e le nostre ambizioni". Al suo fianco ci sarà il giovane monegasco Charles Leclerc: "Il suo talento, la sua maturità, la sua abilità da pilota e la sua velocità sono stati evidenti a tutti lo scorso anno e siamo sicuri che farà grandi cose in futuro", ha concluso Camilleri, assicurando l'impegno perché, "a dispetto delle inevitabili pressioni, all'interno della squadra regni un'atmosfera in cui prevalga la serenità".