La nuova Ferrari SF90, i dati tecnici

La SF90 (sigla di progetto 670), la nuova Ferrari per la stagione 2019 di F1 è la 65/a monoposto realizzata dalla Scuderia di Maranello, la sesta della generazione ibrida della F1, iniziata nel 2014. La monoposto, che sarà guidata da Sebastian Vettel e da Charles Leclerc, si presenta con una rinnovata tinta rosso opaco, tendente al corallo, con striature nere. E' stata costruita nel rispetto dei nuovi regolamenti che impongono modifiche per l'aerodinamica.

Tra le più evidenti, quelle alle ali: l'anteriore è più larga e più semplice di quella 2018, nei suoi profili, mentre la posteriore è più larga e alta. Su entrambe spicca la scritta 'Mission Winnow'. I deviatori di flusso sulle fiancate sono stati ridotti in altezza, mentre le prese d'aria dei freni anteriori sono state semplificate. Il peso complessivo della vettura sale a 743 kg, con il pilota e l'equipaggiamento che devono obbligatoriamente pesarne 80.

La quantità di carburante disponibile per la gara è salita da 105 a 110 kg. Il telaio è in materiale composito a nido d'ape in fibra di carbonio con protezione halo per l'abitacolo, il cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro, il comando semiautomatico sequenziale a controllo elettronico con cambiata veloce; differenziale autobloccante a controllo idraulico. I freni a disco auto ventilanti, anteriore e posteriore, sono in carbonio Brembo con sistema di controllo elettronico sui freni posteriori. Le sospensioni posteriori sono a puntone (schema push-rod), quelle posteriori a tirante (scema pull-rod). Il motore turbo con configurazione V6 90° ha una cilindrata di 1600 cc, quattro valvole per cilindro, giri massimi 15.000.