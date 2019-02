Maltempo: frana presso fiume Serchio in piena, chiusa Ss 12 Abetone

L'Anas ha dovuto provvisoriamente chiudere, a causa di una frana causata dal maltempo, la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero, a Borgo a Mozzano (Lucca), al km 43,900. La frana ha riguardato il corpo stradale sul lato adiacente al fiume Serchio dove c'è stato un cedimento del terreno. Il fiume Serchio è in piena a causa delle piogge e delle nevicate sull'Appennino. In quel punto la statale 12 è chiusa in entrambe le direzioni ed il traffico al momento viene deviato sulla viabilità provinciale.

Personale di Anas (Gruppo FS Italiane) è intervenuto per i rilievi e per le valutazioni tecniche finalizzate a ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.

Sempre a Borgo a Mozzano il Serchio ieri ha esondato durante il picco dell'ondata di piena, che era stato previsto. Gli abitanti hanno dovuto rimuovere fango e detriti dalle strade.