Mercedes eVito, Amazon a Monaco consegna a zero emissioni

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Dieci eVito con alimentazione elettrica a batteria sono stati consegnati al Centro logistico Amazon di Monaco-Daglfing. I furgoni, in versione Extralong, sono interamente verniciati nel colore grigio scuro tipico di Amazon e sono già operativi a Monaco di Baviera. È prevista la consegna di altri esemplari per espandere ulteriormente la flotta elettrica del colosso dell'e-commerce. I furgoni vengono ricaricati nel Centro logistico, dove è stata predisposta un'apposita infrastruttura di ricarica. "L'attività di consegna in ambito urbano - ha detto Stefan Sonntag, Head of New Vehicle Sales Mercedes Benz Vans Sales Organisation Germania - che riguarda corrieri, servizi espresso e consegna pacchi, è uno dei settori d'impiego ideali per i veicoli elettrici. Siamo lieti che Amazon abbia deciso di puntare sull'eVito ed auspichiamo che anche gli autisti e i clienti dell'azienda a Monaco di Baviera abbiano modo di apprezzare da subito i vantaggi offerti dai veicoli commerciali a emissioni zero della Stella".