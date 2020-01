Carrello spesa piace sostenibile, paniere green vale 7 mld

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Effetto Greta anche nel mondo del largo consumo dove cresce l'attenzione per il tema sostenibilità. Col paniere green che sfiora i 7 miliardi di euro, secondo una indagine dell'Osservatorio Immagino di GS1 Italy sulle etichette di 106 mila prodotti, nel canale iper+super. Rispetto ai 12 mesi precedenti, la crescita a valore è stata del +3,4%. Commisurando questo carrello della spesa "eco-friendly" al totale del largo consumo rilevato dall'Osservatorio Immagino, si scopre che già oggi il 18,0% dei prodotti a scaffale e il 19,4% del giro d'affari dei punti vendita rientra nel mondo "green", perché presenta sulla confezione almeno un claim che ne comunica e valorizza l'impegno sul fronte della sostenibilità.



L'analisi condotta sul periodo giugno 2018-giugno 2019 ha inoltre confermato il successo di alcuni prodotti benefici, in particolare con le innovazioni nel comparto bevande e tisane. La prima di queste novità è l'acqua di cocco, che in un anno ha visto crescere del +91,7% le vendite dei prodotti in cui è presente, soprattutto grazie a integratori e a gelati. L'altra new entry è il tè matcha, che ha fatto registrare un +134,9% nelle vendite, trainate dalla crescita in yogurt funzionali e bevande base tè.(ANSA).