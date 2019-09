Audi ridurrà 30% CO2 ciclo vita propri modelli entro 2025

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Entro il 2025 Audi ridurrà del 30% rispetto al 2015 le emissioni di CO2 nell'intero ciclo di vita delle proprie vetture, facendo della Casa dei Quattro Anelli e del Gruppo Volkswagen tra i primi costruttori ad aderire all'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Mira nel lungo termine a una mobilità totalmente sostenibile e a un bilancio 'carbon neutral' di tutte le attività del brand entro il 2050.



Di qui l'ulteriore impegno nello sviluppo dell'auto elettrica, caratterizzata dalla migliore impronta ecologica nell'intero ciclo di vita rispetto a tutti i sistemi di propulsione noti. Entro il 2025, Audi potrà contare su 30 modelli a elevata elettrificazione, dei quali 20 totalmente elettrici e, che nelle previsioni dell'azienda, rappresenteranno il 40% delle vendite del marchio. Dato che in fase costruttiva le vetture elettriche richiedono un apporto energetico superiore alle auto tradizionali, Audi si è posta l'obiettivo di decarbonizzare filiera, dai fornitori agli stabilimenti. "Ci siamo impegnati nel rispettare gli obiettivi definiti dall'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici - ha dichiarato Bram Schot, CEO di Audi - e daremo il nostro contributo per contenere l'aumento della temperatura globale in meno di 2C. Vogliamo diventare il costruttore premium carbon neutral per eccellenza. Questo significa considerare l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti". Dal 2018, vengono organizzati workshop con i partner per concordare misure efficaci a cui si aggiunge l'obbligo per i fornitori Audi l'utilizzo d'energia pulita nella produzione delle batterie. Audi si è concentrata anche sugli stabilimenti.



Per raggiungere gli obiettivi prefissati entro il 2025, tutti i siti produttivi stanno virando verso una gestione carbon neutral. Pioniere a tal proposito è lo stabilimento di Bruxelles che utilizza energie rinnovabili (al 95%) o ricorre alla compensazione tramite progetti ambientali (al 5%) per le attività produttive e per la riduzione delle emissioni.



L'azienda evita così d'immettere nell'atmosfera circa 40mila tonnellate di CO2 all'anno.