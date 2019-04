Facebook: 6 nuovi impianti solari per alimentare data center

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Sei nuovi impianti fotovoltaici per alimentare i centri di elaborazione dati (data center) di Facebook. Li ha annunciati il fondatore del social network, Mark Zuckerberg, in un post in occasione della Giornata della Terra.



"I nostri centri di elaborazione dati sono già tra i più efficienti al mondo", ha scritto Zuckerberg. "L'anno scorso abbiamo annunciato l'obiettivo di alimentare tutti i nostri uffici e data center con il 100% di energie rinnovabili. Questi nuovi progetti solari ci aiuteranno a raggiungere quell'obiettivo".



I sei impianti solari - si legge in una nota - saranno sviluppati da Dominion Energy in Usa, negli Stati della Virginia e della Carolina del Nord, ed entreranno in funzione a metà 2020. Gli impianti nel complesso avranno una capacità di 350 megawatt.(ANSA).





