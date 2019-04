Hamburger vegano Beyond Meats verso Wall Street

La start up vegana Beyond Meat scalda i motori per Wall Street. La società che produce hamburger vegani e altri prodotti tutti a base vegetale punta a raccogliere con l'initial public offering fino a 184 milioni di dollari, per una valutazione della società di 1 miliardo di dollari.

Appoggiata da Bill Gates, Beyond Meat prevede di vendere le sue azioni fra i 19 e i 21 dollari. La start up con la quotazione vuole approfittare del crescente numero di consumatori che diventano vegani, vegetariani o 'flexitarian', ovvero che mangiano carne o pesce saltuariamente.