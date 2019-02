Ecospiagge, marchio Legambiente per stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari sostenibili e inclusivi. Lo certifica il nuovo marchio Ecospiagge per tutti, presentato da Legambiente e Village for all a Carrara, nell'ambito della fiera nazionale Balnearia 2019.



Ecospiagge per tutti, che sarà attivo dall'estate prossima, verrà assegnato a tutti gli stabilimenti balneari che si saranno impegnati nell'adozione di misure di sostenibilità ambientale e di strumenti che garantiscano adeguati standard di accessibilità e di ospitalità per persone con disabilità, senior, famiglie con bambini piccoli, intolleranze alimentari e, più in generale, ospiti con esigenze speciali. Ha l'obiettivo di valorizzare chi fa del rispetto dell'ambiente e della cura dell'ospite la cifra distintiva del proprio lavoro.



I primi aderenti al progetto sono sei stabilimenti della Rete d'Impresa delle Marine del Parco di Viareggio: i bagni Alhambra, Aretusa, Arizona, Ester, Mergellina e Teresa.