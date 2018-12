Meno plastica e stop spreco, produzione latte diventa eco

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 17 DIC - Innovazione tecnologica, riduzione del consumo di plastica di oltre il 30%, aumento della durata dei prodotti freschi con una diretta diminuzione degli sprechi alimentari, energia del sole. Sono questi i punti salienti del nuovo progetto messo in campo dall'azienda lattiero-casearia Del Giudice di Termoli e presentato nel corso di una conferenza stampa nello stabilimento della città adriatica cui hanno preso parte il vicepresidente della Giunta regionale e assessore alle Attività Produttive, Vincenzo Cotugno, il presidente di Confindustria Molise, Vincenzo Longobardi, il docente dell'Unimol e Università di Teramo Giampaolo Colavita, la presidente del Consiglio comunale di Termoli Manuela Vigilante e l'atleta termolese campione di Sitting Volley, Emanuele Di Ielsi, e i titolari di impresa.



Attivati i macchinari che permettono di eliminare completamente gli 'sfridi' di plastica: dal 44% a zero.I nuovi film di sigillatura sono impermeabili all'ossigeno e consentono maggiore durabilità del prodotto. Potenziata anche la catena del freddo con un nuovo impianto che utilizza energie rinnovabili grazie ai 10mila metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Sono 200 i dipendenti tra diretti e indiretti, 20 mila i metri quadrati, di cui 10 mila coperti. "Una piccola rivoluzione - ha spiegato il responsabile produzione dell' azienda, Pierluigi Evangelista - nel nome dell'etica e del rispetto per l'ambiente da parte di una realtà produttiva fondata nel 1898 e radicata nel territorio". Il progetto fa seguito ad uno studio che ha visto l'aumento del sentiment degli italiani verso gli alimenti a km zero, bio e senza lattosio. "La parola d'ordine è welness - spiega Fabio Di Camillo, della società di comunicazione Sinergia di Pescara cha ha curato campagna di comunicazione ideando un'etichetta che racconta la nascita del latte e con codice Qr - si mangia la stessa quantità di cibo degli anni '70 ma è cambiato il paniere. Quello che cresce di più è il cibo bio con un +20% l'anno, seguono i segmenti vegetariani, vegani, senza lattosio e light, poi gli etnici".





