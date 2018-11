Spreco Zero, presentati in Anci i vincitori

ROMA - "L'Anci collabora con convinzione al premio e alla campagna nazionale Spreco Zero, che ben si legano al lavoro diretto che svolgiamo con i Comuni che promuoviamo in collaborazione con il ministero dell'Ambiente. Perché i sindaci sono in prima linea nella battaglia contro lo spreco, un'emergenza, considerati i dati. Un'emergenza che si fronteggia lavorando sia sull'educazione sia sulla valorizzazione e promozione di iniziative che invertano la rotta". Lo ha detto il presidente dell'Anci Antonio Decaro alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2018 del Premio Vivere a Spreco Zero 2018, gli Oscar della sostenibilità per i quali concorrono Comuni, imprese, scuole e cittadini che si è svolta questa mattina presso la sede dell'Anci a Roma alla presenza del fondatore di Last Minute Market/Spreco Zero Andrea Segrè e del curatore del Premio, Luca Falasconi, coordinatore del progetto 60 Sei ZERO.



Giunto alla sesta edizione, il premio è promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market, in sinergia con il ministero dell'Ambiente e il progetto 60 Sei ZERO dell'Università di Bologna - Distal, con la collaborazione dell'Anci e della rete Sprecozero.net. L'iniziativa è sostenuta da un pool di quattro aziende - Comieco, Conapi, Conad e Camst - che portano avanti i valori della sostenibilità anche attraverso questo Premio, che riconosce e valorizza le buone pratiche a diversi livelli, dagli enti pubblici alle Imprese, dalle scuole ai cittadini.



* I 4 PREMI E LE MENZIONI

Quest'anno, per i Comuni, sarà premiato Maranello per "l'articolata visione Spreco Zero e per i progetti promossi sul territorio che includono la prevenzione e il recupero degli sprechi alimentari e la prevenzione e gestione ottimale dei rifiuti, oltre alla sensibilizzazione dei cittadini attraverso la promozione di stili di vita sostenibili".



Nella categoria Imprese vince il Consorzio Bestack. Nella categoria Scuole vince l'Istituto Pacinotti di Taranto. Infine, Valentina Brengola si è aggiudicata il titolo di Cittadina Spreco Zero 2018 per l'attività partecipe e la testimonianza attiva nel test dei Diari di Famiglia. Due le menzioni speciali assegnate dal Premio: una al progetto "Non Scado" di Legambiente che, nel Comune di Ragusa, ha coinvolto anche i migranti nella raccolta di prodotti non più commercializzabili ma ancora buoni rimasti in campo. E la seconda all'associazione Assform che nell'area del Trentino organizza interventi di prevenzione degli sprechi e corsi di educazione alimentare rivolti in particolare alle scuole.



* IL RUOLO DELL'ANCI

L'impegno dell'Anci, in collaborazione con il ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è principalmente rivolto alla sensibilizzazione dei Comuni per contrastare e ridurre lo spreco in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030.