Pulizia della casa sempre più green, eco-detersivi piacciono

ROMA - Gli italiani si dimostrano sempre più attenti alle tematiche 'green' anche quando si tratta di scegliere i prodotti per le pulizie domestiche. Nel carrello della spesa cresce la tendenza a optare per detersivi e detergenti eco-sostenibili. A rilevarlo è la terza edizione del Nielsen Osservatorio Immagino Gs1.



La ricerca ha individuato in super e ipermercati italiani oltre 7.900 prodotti 'ecologici' per le pulizie domestiche, come detergenti per bucato, stoviglie e superfici, deodoranti per l'ambiente e prodotti per la cura dei tessuti.



Nel 2017 le vendite di questi prodotti, che evidenziano in etichetta il loro ridotto impatto ambientale, sono aumentate in valore dell'8,8%, mentre l'intero settore della cura casa è sceso in valore dello 0,8%. I prodotti eco rappresentano il 5,5% del giro d'affari totale della cura casa.



A registrare le migliori performance di vendita sono i prodotti con l'indicazione ecologia 'vegetale' (+17,2%), che connota quasi il 3% dei prodotti monitorati, generando il 2,4% delle vendite realizzate; a registrare l'incremento più significativo sono i quelli in detergenza bucato e stoviglie e superfici.



La seconda indicazione per diffusione, ma prima per giro d'affari, è 'biodegradabile', riferito alla composizione del packaging e/o a quella dei prodotti; caratteristica trovata sul 2,7% dei prodotti, che rappresentano il 2,6% delle vendite a valore. E le loro vendite hanno registrato una crescita del 19,3% a valore.



Il record di aumento delle vendite spetta ai prodotti con "meno plastica", che hanno chiuso lo scorso anno con un +28,1% a valore e che sfiorano l'1% del giro d'affari complessivo di questo segmento di mercato.